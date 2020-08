Retiren un niu de vespa asiàtica d'un penya segat de Calella de Palafrugell

L'empresa Stop Plagues a petició de l'Ajuntament de Palafrugell va extreure, la setmana passada, un niu de vespa asiàtica d'un penya-segat a Calella de Palafrugell. Segons va informar Ràdio Palafrugell, el niu es va retirar després de valorar el perill que suposava per a les persones. L'alerta al consistori la va donar la Policia Local. El niu es trobava a la zona dels penya-segats de l'hotel Sant Roc i l'actuació per extreure'l es va fer de nit perquè és quan totes les vespes estan dins del rusc i per evitar la presència humana. Segons l'emissora local, l'any passat es van treure nou nius a tot el municipi.