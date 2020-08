Els socorristes de Platja d'Aro han fet més de 400 assistències sanitàries aquest estiu

Els socorristes de Platja d'Aro han efectuat –entre el 6 de juny i el 12 d'agost– 421 assistències sanitàries. Així ho indica el balanç de les deu primeres setmanes d'activitat del servei de socorrisme que va facilitar ahir l'Ajuntament.

El cos de socorristes, format per 48 persones, està subcontractat a l'empresa Activa Serveis Aquàtics i ha actuat principalment a la platja Gran (60%), cala Rovira (20%) i sa Conca (20%). El document destaca que en total s'han efectuat 7.571 intervencions, la majoria de les quals (7.051) de caràcter preventiu. Pel que fa a la resta d'actuacions (520), el gruix més important han estat actuacions de caràcter sanitari –com ara, picades, ferides, cremades, insolacions, etcètera. Del total de les 421 assistències sanitàries que han fet els socorristes, la majoria han estat de tipus lleu (395), mentre que també hi ha hagut 13 intervencions greus, 11 evacuacions i 2 rescats.

A banda de les assistències de caràcter sanitari, el servei de socorrisme també ha efectuat 9 recerques de persones que s'havien perdut, 90 ajudes al bany a usuaris amb necessitats especials i han distribuït 2.000 braçalets identificatius per facilitar la localització d'infants. Enguany, de moment, no hi ha hagut cap ofegat.

L'equip treballa cada dia de la setmana i s'organitza en torns que agrupen fins a 23 treballadors, segons l'Ajuntament, en funció de les previsions de banyistes que hi haurà. El servei compta amb cinc punts de socors, set cadires i una torre de vigilància, així com amb una embarcació de rescat i cinc desfibril·ladors –tres en espais fixos i dos de mòbils. D'altra banda, a cala Pi hi ha un punt autònom d'alerta de socors (SOS).

A més a més, hi ha sis punts amb banderes que indiquen quin és l'estat de les platges: quatre a la platja Gran, un a cala Rovira i un a la Conca. Tanmateix, durant les primeres setmanes d'estiu principalment ha onejat la bandera verda (95,5%). Pel que fa a l'estat de les platges, l'Ajuntament destaca que en tots els controls que l'Agència Catalana de l'Aigua ha efectuat per avaluar la qualitat de l'aigua, «en el 100% de casos la qualificació ha estat excel·lent». Aquests controls es fan en quatre punts repartits entre les tres platges principals: sa Conca, cala Rovira i la platja Gran.



Gairebé un milió d'euros

El servei de socorrisme s'emmarca en el pla «Fem Platja» que l'Ajuntament va elaborar per afrontar la temporada d'enguany, marcada per la Covid-19 i on han destinat un pressupost de 975.000 –250.000 més que l'any passat–. El pla també incorpora el cost dels 35 informadors que controlen que es compleixin les normes de distanciament social i la higienització del mobiliari de la platja.