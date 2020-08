Un robatori de cable de coure deixa sense telefonia Bellcaire d'Empordà

El robatori d'uns metres de cablejat de coure a l'entrada de Bellcaire d'Empordà ha deixat a gran part del municipi, entre ells l'Ajuntament, sense servei de telefonia fixe i, en alguns casos, sense internet. L'alcaldessa, Cecília Barnosell, explica que els fets es van iniciar dijous passat quan uns lladres haurien sostret uns metres de cable de coure de la línia que subministra la telefonia i l'internet a aquelles persones que no disposen de fibra òptica.

La incidència ha tocat de ple a l'Ajuntament, que fa una setmana que no pot realitzar cap mena de tràmit i tampoc té operatiu les línies de telèfon fix, tan sols els telèfons mòbils. De fet, Barnosell explica que la incidència afecta tots els veïns que no disposen de fibra òptica, ja que el cablejat sostret és diferent del de la fibra.



Indignació amb el servei

L'alcaldessa apunta que el servei de telefonia i internet de l'Ajuntament està contractat a l'empresa Telefónica, de la qual critica la «poca efectivitat». «Ens han fet reiniciar-ho tot, després vam saber que l'origen era el robatori de cable i, tot i això, ja ens estava trucant un contestador automàtic dient que la incidència estava resolta quan a dia d'avui [ahir per al lector] encara no està arreglat». La batllessa, que espera que es pugui recuperar la línia, apunta que «els ajuntaments paguem un servei molt car per tenir una ajuda directa en aquests casos i ens volen cobrar fins i tot la desviació del telèfon! És indignant», critica.