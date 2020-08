Unes 200 persones gaudeixen el Gastromusical de Sant Antoni

El Paratge del Collet de Calonge i Sant Antoni va aplegar diumenge 23 d'agost el Gastromusical, un concert a càrrec de Northern Cellos –on quatre violoncels i un bateria van donar gust als vins de Calonge–, i també es va oferir una degustació de quatre snacks de productes de proximitat.

A l'esdeveniment hi van assistir prop de 200 persones. L'acte el va organitzar La Gastronòmica i va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. El tast el va dirigir la sommelier Clara Antúnez.

L'esdeveniment va donar el tret de sortida a les 19.30 h, tot i que les portes es van obrir a partir de les 18.45 h. Hi havia parades informatives dels cellers que van oferir els seus vins per al tast, el Mas Ponjoan, Viníric, Mas Eugeni i Clos d'Agon. L'acte va permetre combinar vins i música, ja que després del concert, els usuaris van poder adquirir allà mateix. Per accedir al recinte, calia entrada prèvia, amb un cost de cinc euros. L'ús de la mascareta era obligatori.