MIFAS revalida el concurs de les zones d'estacionament regulat de Palamós

La Fundació MIFAS ha obtingut la licitació del concurs públic per a la gestió del servei de les zones d'estacionament regulat de Palamós (zones blaves, verdes, vermelles i aparcaments). El contracte s'ha adjudicat per dos anys i es podrà prorrogar dos anys més. Si fos així, l'import total seria d'1,3 milions d'euros. D'aquesta manera, MIFAS revalida la gestió del servei, que té subcontractat des de fa més d'una dècada. En el concurs, Giropark, que pertany a MIFAS, s'ha imposat a les altres dues candidatures Opciones Viales S. L. i Estacionamientos y Servicios SAU, presentant la millor oferta econòmica. De fet, segons va explicar MIFAS en un comunicat, el 100% de la recaptació econòmica «anirà íntegrament a l'Ajuntament de Palamós».

La contractació implica la gestió de gairebé 1.000 places d'aparcament, així com la subcontractació del personal pertinent per al control i la vigilància, el manteniment dels parquímetres, les zones d'aparcament i la instal·lació d'un sistema de sensorització a l'aparcament Cervantes, entre d'altres.

A la zona blava la limitació horària continuarà de 9 a 20 hores tots els dies de la setmana, a excepció dels períodes compresos entre el dia 1 d'abril i el dia 15 de juny, així com del 16 al 30 de setembre quan únicament funcionarà la limitació horària els dissabtes, diumenges i festius. La limitació horària de les àrees de Zona Verda i Zona Vermella serà efectiva de dilluns a dissabte no festiu de 9 a 20 hores.

Per a la vigilància del servei hi haurà una desena de controladors i un encarregat, que impliquen uns costos de retribució de 222.333,30 euros. Des de MIFAS destaquen que els 10 treballadors seran persones amb discapacitat.



Trenta minuts a la zona blava

Pel que fa als preus de la zona blava, es mantenen igual, però com a novetat hi haurà 30 minuts gratuïts per als residents. A la zona verda els preus han baixat: per als residents és gratuït tot l'any a tot el municipi; per als propietaris d'immobles l'import és de 4 euros al dia, per als treballadors la tarifa és d'un euro al dia; i l'estacionament per als visitants serà d'1,50 euros/hora. Com a novetat, a l'aparcament del Cervantes hi haurà una part de Zona vermella (de pagament tot l'any) amb els mateixos preus que a l'antiga zona verda del Cervantes. El preu de l'anul·lació de denúncies es manté en deu euros. Finalment, des de MIFAS han criticat que el concurs no hagi comptat amb cap «clàusula social» per «afavorir els Centres Especials de Treball». L'entitat insisteix que per poder mantenir la gestió del contracte ha hagut de «competir amb empreses mercantils que cotitzen a l'Ibex-35».