Creen una unitat d'aïllament a la residència Palamós Gent Gran per a pacients amb covid-19

La residència Palamós Gent Gran compta amb una nova unitat d'aïllament a la tercera planta per a pacients amb perfil de convalescència o que precisen atenció de cures pal·liatives amb covid-19 o sospitosos d'haver-se contagiat. Segons informen els Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà (SSIBE), la unitat té una capacitat màxima de 19 llits i està previst que es pugui fer una obertura progressiva de diferents seccions en funció de les necessitats: una primera amb set llits, una segona per arribar als dotze i una tercera fase amb la planta a ple rendiment. Les obres per condicionar l'espai van començar el 8 d'agost i la unitat ha entrat en funcionament aquest 27.

Segons informa el SSIBE, la pandèmia ha obligat a reestructurar i adaptar part dels centres per donar resposta a les necessitats assistencial i crear espais d'aïllament per a pacients amb covid-19 o sospitosos.

A la residència Palamós Gent Gran han preparat una unitat d'aïllament a la tercera planta. Les obres de reestructuració han consistit en instal·lar una nova climatització i ventilació independent de la resta del centre, fer els espais tècnics necessaris (control d'infermeria, vestidors de professionals i magatzem), ubicar portes al passadís per a poder dimensionar la unitat d'aïllament en funció de les necessitats i instal·lar una marquesina a la sortida emergència.

Les obres van començar el 8 de juny, van finalitzar el 14 d'agost i es va posar en funcionament el 27 d'agost. En aquesta unitat hi ingressen pacients que tenen perfil de convalescència o que precisen atenció de cures pal·liatives. És on s'ingressarà els pacients sospitosos, probables o confirmats de covid-19 atès que permet la seva sectorització, amb circuits assistencials, para-assistencials i de personal diferenciats de la resta del centre.

La procedència dels pacients pot ser majoritàriament de l'hospital d'aguts, de domicili -segons indicacions d'atenció primària-; o bé d'altres centres residencials de la comarca del Baix Empordà. El SSIBE remarca que els malalts d'edat avançada que estant afectats per covid-19 tenen un perfil que es caracteritza per una elevada comorbiditat, fragilitat i alta necessitat de recursos sanitaris i socials i requereixen d'una estada llarga durant la qual cal donar suport sanitari i també emocional continuat tant al pacient com a la seva família.

Les adaptacions dels centres (tant residències com el mateix hospital de Palamós) tenen un cost previst de 600.000. Per això, el SSIBE va encetar una campanya de mecenatge per poder fer front a les despeses. Una campanya que mantenen oberta.