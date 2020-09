El Flors i Violes de Palafrugell es farà el 26 de setembre a la plaça de Can Mario

El festival Flors i Violes de Palafrugell se celebrarà el pròxim 26 de setembre en un únic espai: Can Mario. Segons va informar ahir Ràdio Palafrugell, el certamen s'havia de celebrar durant el pont de maig però es va haver de posposar a causa de la covid-19. Tot i això, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha decidit tirar-lo endavant amb un aforament limitat de 500 persones en un únic espai i durant un sol dia.

Segons l'emissora, la plaça de Can Mario acollirà les diverses propostes culturals, entre les quals destaquen els concerts de: Pavvla, Joan Colomo, Reggae per Xics, Mazoni i Ramon Mirabet que s'oferiran en tres franges horàries diferents. L'entrada serà gratuïta amb reserva prèvia i amb un màxim de quatre seients per persona.

A més, es transformarà la plaça de Can Mario amb llums i elements decoratius, a càrrec de l'artista Juli Sanjuan i la Clau Events & Wedding i està previst que es facin espectacles de llum, a càrrec de Sona, So i Llum.