Troben ferit a Santa Cristina d'Aro el veí de Sant Feliu desaparegut des de dilluns

L'home de 68 anys que va desaparèixer dilluns passat a Sant Feliu de Guíxols va ser localitzat ahir amb vida a la localitat veïna de Santa Cristina d'Aro.

Un testimoni el va trobar a la carretera GI-682 ferit a terra a causa d'un despreniment que s'havia produït a la via. Concretament, va ser localitzat pels volts d'un quart de vuit del matí al quilòmetre 34 de la GI-682 dins el terme municipal de Santa Cristina. Aquesta carretera uneix Sant Feliu de Guíxols amb Tossa de Mar.

L'home presentava un cop al cap que li hauria causat una pedra que havia caigut del marge i patia una fractura al braç.

Fins al lloc s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un cop rescatat de la zona on hi havia hagut el despreniment, se'l va traslladar fins a una cala on va aterrar l'helicòpter medicalitzat del SEM. Finalment, però, va ser evacuat en ambulància fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va quedar ingressat.

L'home estava desaparegut des del dilluns 7 de setembre al vespre. Va ser la dona qui va presentar la denúncia per desaparició aquella mateixa nit a la comissaria dels Mossos, alertant que l'últim cop que se l'havia vist, es trobava a la zona de Canyet, una àrea localitzada entre el municipi ganxó i el de Santa Cristina.

Des de llavors, se l'havia buscat per terra, mar i aigua amb la participació de Mossos, Bombers, policies locals, i les unitats canines i aquàtiques d'aquests cossos d'emergències.

En total, va estar prop de cinc dies sense parador conegut, i s'apunta que ahir estava passejant quan va patir l'accident a la carretera on se'l va acabar localitzant ferit.