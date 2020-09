Detenen tres homes per cultivar 3.000 plantes de marihuana a Foixà

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 22, 24 i 39 anys per cultivar unes 3.000 plantes de marihuana en una zona boscosa propera al nucli de Sant Llorenç de les Arenes, en el terme municipal de Foixà (Baix Empordà). Un agent fora de servei passejava per la zona el dia 11 de setembre quan va notar una forta olor d'aquesta planta. L'home va acostar-se fins al camp on va veure la plantació i tres homes que estaven en una tenda de campanya. L'agent va avisar a la comissaria de la Bisbal d'Empordà i diverses dotacions dels Mossos s'hi van acostar per detenir els homes.

Una vegada allà, els agents van comprovar que els tres homes tenien cura de la plantació i vigilaven el cultiu. Davant d'aquestes evidències els agents van decidir acostar-s'hi per detenir els tres responsables. Quan ho van veure, aquests van intentar fugir de la zona amagant-se entre la vegetació i nedant pel riu, però al final els van enxampar.

Els homes que tenen nacionalitat albanesa i residència desconeguda, no tenen antecedents i aquest dimarts han passat a disposició judicial. De tota manera, no es descarten més detencions ja que la investigació segueix oberta.