Els alcaldes de la Selva exigeixen que es derogui el ramal de la MAT a Riudarenes

Els alcaldes de la comarca de la Selva volen que es derogui el projecte del ramal dels 400 kV de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) que Red Elèctrica Espanyola vol fer passar pel mig de les Guilleries i fins a la futura subestació de Riudarenes amb 37 torres de més de 70 metres d'altura.

Així ho van acordar dijous passat, per unanimitat, en el consell d'alcaldes durant el qual es va aprovar exigir la derogació del projecte, declarar «inacceptable qualsevol proposta alternativa de recorregut de la MAT», i donar suport al manifest « La natura ens crida» de la plataforma No a la MAT. «Exigim d'una vegada per totes que es busquin alternatives. No podem permetre una agressió tan gran al nostre territori», va dir el president del Consell Comarcal, Salvador Balliu, qui va recordar que existeixen «altres solucions que no impliquen trinxar el paisatge». «Cal que ens mantenim ferms davant d'aquesta situació. No es poden seguir aportant solucions de mitjans del segle XX en el segle XXI», va reiterar. Aprovat aquest acord, ara serà presentat en comissió informativa i votat en el ple del Consell Comarcal.

El 22 d'octubre de l'any 2019, el Consell Comarcal de la Selva ja va acordar donar suport a la derogació del projecte. La Diputació de Girona ho va fer el 21 de juliol del 2020.

També el president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar la paralització «immediata» del projecte en una trobada que va mantenir a mitjans d'agost amb diversos representants de No a la MAT. Una trobada que es va fer una setmana després que els diferents agents implicats amb el ramal de s'asseguessin per primer cop en una mateixa taula. La van fer a Riudarenes i hi van prendre part representants de la Generalitat, els alcaldes de la zona, el Consell Comarcal, la companyia Red Eléctrica (REE) i l'Estat. La plataforma va declinar ser-hi per «facilitar l'entesa».

En la sessió celebrada telemàticament, els alcaldes selvatans també van aprovar una proposta relativa a les ocupacions delinqüencials d'habitatges; i l'aprovació inicial de la modificació de les Ordenances Fiscals per l'any 2021, entre d'altres.