El jutge envia a la presó l'acusat de matar el vigilant d'un prostíbul de Castell-Platja d'Aro

Imatges de la localitat de Calonge on es va produïr el crim | ACN

El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols ha decretat la presó comunicada i sense fiança per al veí de Calonge i Sant Antoni acusat d'assassinar el vigilant d'un prostíbul de Castell-Platja d'Aro i de violar una de les seves treballadores.

El detingut, Daniel de la F.O., de 30 anys, que ha estat posat aquest matí a disposició judicial, s'ha acollit al seu dret a no declarar.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa està oberta per un delicte d'assassinat i un delicte d'agressió sexual, tot i que la fiscalia entén que els fets podrien ser legalment constitutius també dels de tinença il·lícita d'armes, detenció il·legal en concurs ideal i dos de violació.

La pena mínima en aquest cas suposaria més de 38 anys de presó, ja que al crim comès la matinada del 13 de setembre i a forçar en dues ocasions la prostituta s'hi sumaria la seva retenció contra la seva voluntat.

Segons fonts de la investigació, sobre les 07:13 hores del passat dia 13, uns caçadors van trucar a la Policia Local de Calonge i Sant Antoni i van informar de la troballa d'un cadàver que presentava un tret al tòrax.

Paral·lelament, un veí del municipi, Faustino de la F.O., va denunciar la sostracció de la moto, el turisme i la seva escopeta de calibre 12 i va apuntar que el seu fill Daniel tampoc es trobava al domicili.

Aquest mateix matí també va anar a dependències policials una dona d'origen asiàtic que va manifestar haver presenciat com mataven la víctima, així com que l'autor del crim l'havia violat en dues ocasions, una vaginal i una altra bucalment.

Amb totes aquestes dades obtingudes, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que ràpidament va relacionar els tres episodis.

Es va iniciar ràpidament la recerca del sospitós, a qui sobre les 10:00 hores del mateix dia 13 es va detenir al domicili familiar.

Diverses càmeres de vigilància van gravar el sospitós la nit dels fets, des de les de la Policia Local, que van recollir com circulava en direcció al prostíbul, com les d'aquest establiment, tant a la seva arribada com en abandonar-lo al costat de la dona i el vigilant, un home de 38 anys i nacionalitat espanyola.

Una posterior baralla en un bosc on pretenia mantenir relacions amb la prostituta sense pagar els serveis va derivar en el tret d'escopeta a la víctima mortal i en la violació, que es va produir suposadament amb tanta violència que va derivar en lesions físiques.

La dona va estar privada de llibertat des d'aproximadament les 2:30 fins a les 07:00 hores, quan va aprofitar que el presumpte assassí havia sortit a fer les seves necessitats per escapar i acudir a comissaria.

En la compareixença d'aquest dimecres, el fiscal ha sol·licitat l'ingrés a la presó de l'acusat i el jutge, que l'ha acceptat, ha decretat el seu internament en un centre penitenciari.