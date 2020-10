Un brot de coronavirus a l'hospital de Palamós afecta onze pacients

Brot de coronavirus a l'hospital de Palamós que ha afectat onze pacients ingressats a la planta de cirurgia. Segons informen els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), cinc dels pacients són asimptomàtics i a set d'ells se'ls ha traslladat a la planta aïllament. No s'ha registrat cap defunció relacionada amb aquest brot. L'hospital ja ha aplicat el protocol corresponent i ha fet PCR a tots els pacients ingressats en aquesta planta –la tercera- i també a l'equip mèdic i la resta de professionals que hi treballen. De moment, un dels treballadors ha donat positiu. L'hospital ha tancat l'ala dreta de la planta, allà on s'ha detectat el brot, per desinfectar-la i ha prohibit les visites de familiars.

Segons informa el SSIBE, el brot de covid-19 s'ha detectat a la planta d'hospitalització del servei de cirurgia. Onze pacients s'han infectat de coronavirus, dels quals cinc són asimptomàtics. Actualment, a set dels pacients amb covid-19 se'ls ha traslladat a la planta d'aïllament, on es troben ingressats. L'hospital informa que no hi ha cap pacient greu ni que tampoc s'ha registrat cap defunció relacionada amb aquest brot.

Arran de l'aparició del brot de coronavirus, l'hospital de Palamós ha fet els estudis de contactes dels casos positius i ha aplicat un protocol per frenar la cadena de contagis. D'entrada, ha fet un cribratge a tots els professionals (equip mèdic, infermeres, neteja...) que treballen en aquesta planta.

S'han dut a terme 70 PCR, i una d'elles ha donat positiu. Es tracta d'un professional, que és asimptomàtic. Es preveu repetir aquest cribratge d'aquí a una setmana.

A més, també s'han fet proves PCR a tots els pacients que hi ha ingressats en aquesta planta. En aquest cas, totes les proves han donat negatiu.

Desinfecció i restricció de visites

En paral·lel, l'hospital de Palamós ha tancat l'ala dreta de la tercera planta per poder fer una neteja a fons de la zona i una desinfecció amb làmpada ultraviolada. A més, temporalment s'han prohibit les visites de familiars i acompanyants per a tots els pacients que hi ha ingressats a la planta (substituint-los per sistemes de comunicació a distància). A la resta de l'hospital de Palamós, es permet que hi hagi un acompanyant (en l'horari que ja hi ha definit).

"Des de l'hospital s'està fent un seguiment acurat dels casos positius i dels contactes", informen des dels SSIBE. "També s'està vigilant de prop l'evolució de totes les persones, pacients i professionals, per tal de poder aplicar les mesures pertinents en cada moment", hi afegeixen.