Fogars posa deu denúncies per incivisme en 14 dies

La Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva ha posat deu denúncies per incivisme en tan sols 14 dies. Els agents exposen que la majoria de sancions s'han fet per fer abocaments a la porta de la deixalleria o per fer un ús inadequat d'aquesta. Els agents han subratllat que el 50% de les multes corresponen a titulars que resideixen fora del municipi.

D'altra banda, el cos recorda que la deixalleria municipal disposa de control de videovigilància per «la millora de la gestió». Els agents van puntualitzar que la videovigilància s'anirà ampliant progressivament a tots els punts verds. Aquest sistema es complementarà progressivament en tots els punts de recollida amb una millora de la informació i retolació especial de sensibilitat mediambiental. Des del cos han fet una crida al civisme de la ciutadania: «Siguem cívics si us plau i feu-nos guardar el talonari de denúncies, deixeu-nos treballar en altres aspectes més assistencials i urgents actualment d'ajut a les persones!». Finalment, els agents van insistir en la sostenibilitat del municipi a través d'usar correctament els espais de deixalleria i recollida selectiva de residus: «Construïm tots junts per fomentar un poble més cívic, més positiu, més pròsper, més sostenible».