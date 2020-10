Una empresa externa gestionarà la zona blava i verda de la Bisbal

Una empresa externa passarà a gestionar la zona blava i verda de la Bisbal d'Empordà. Així es va donar a conèixer en el ple municipal que es va celebrar el dimarts passat, i en el qual es van aprovar inicialment les ordenances fiscals del 2021 amb el vot de l'equip de govern. «El servei no es pot prestar de manera adequada des del consistori i es licitarà perquè el gestioni una empresa externa i el posi al dia», va explicar l'alcalde, Enric Marquès, qui va afegir que «això no vol dir que es privatitzi, només es delega». D'altra banda, Marquès també va exposar que han optat per ampliar la zona verda per tal de donar resposta a la ciutadania que no té aparcament i vol aparcar el seu cotxe a prop del domicili. «La inicialment aprovada quota de 60 euros anuals, només representa 17 cèntims diaris per la zona verda», va assegurar.

Pel que fa a la zona blava, els ciutadans que paguen l'impost de circulació a la Bisbal deixaran de tenir una hora d'aparcament gratuït al dia al municipi, però passaran a tenir un 20% de descompte. «La zona blava s'ha d'entendre com un aparcament temporal i cal remarcar que l'autèntic canvi de model no és recaptatori, sinó que vol afavorir la mobilitat i la sostenibilitat», va dir Marquès.

D'altra banda, també s'incrementarà un 5,5% la taxa d'escombraries. «Som conscients que el servei de recollida d'escombraries té un cost considerable, i que toca treballar per implementar la recollida selectiva porta a porta, però ara per ara els costos són els que són, s'ha ajustat al màxim possible», va argumentar el batlle.

Les ordenances fiscals per a l'any 2021 van ser aprovades amb els únics vots a favor de l'equip de govern (ERC, CUP i En Comú Guanyem).