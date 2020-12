Gelats Angelo d'Ullà busca alternatives per acostar-se al consumidor final per les restriccions a la restauració

L'empresa d'Ullà Gelats Angelo ha decidit buscar alternatives per acostar-se al consumidor final arran del tancament i les restriccions de la restauració, que suposa el 40% del seu volum de negoci. Els gelats artesans que elaboren també es poden trobar ara en botigues gourmet, carnisseries, pastisseries, fleques i altres establiments de les comarques gironines. L'entrada a aquests punts de venda suposa, segons l'empresa, la consolidació del format familiar de 500 ml, que van crear ara fa quatre anys. A més, han elaborat cinc nous sabors pensats per les festes de Nadal, que se sumen als 15 que ja hi ha a la venda des de la temporada d'estiu.

"Hem arribat a acords amb botigues d'alimentació que poden tenir el nostre producte emmagatzemat en les condicions ideals per mantenir-ne la qualitat", assegura el copropietari de l'empresa i mestre gelater, Hervé Corvitto.

La decisió d'acostar-se a aquests punts de venda és la via que ha endegat l'empresa per apropiar-se al client final, com a alternativa a les restriccions de la restauració per la crisi de la covid-19 i al tancament que ha afectat aquest sector durant diverses setmanes.

Pel que fa als nous sabors que han elaborat, hi ha la crema de tres xocolates, la crema pannettone, el sorbet de mandarina amb cava, la crema de moscatell amb panses i la crema de torró de Nadal. Aquests nous sabors estan ja disponibles als punts de venda habituals i també a la botiga que hi ha al mateix obrador, a Ullà.

Gelats Angelo elabora gelats per a restauració i gelateries i disposa d'un ampli catàleg basat en la tradició familiar, en sabors genuïns i en la innovació. Actualment, l'empresa té diferents projectes entre mans, entre els quals destaca la creació d'un nou catàleg de sabors per a la propera temporada.