Un brot en un geriàtric de Calonge afecta 29 de 34 usuaris i deu treballadors

Un brot de coronavirus a la Residència Calonge ha afectat 29 de 34 usuaris (85% del total) i una desena de treballadors. Segons ha pogut saber aquest diari, el 3 de desembre van iniciar símptomes 2 dels 34 residents de la Residència Calonge, que en un test antigènic ràpid van resultar positius. Un dels afectats va ser ingressat a l'Hospital de Palamós mentre que l'altre es va derivar a Orpea (Girona). L'endemà es va fer un cribratge massiu a tots els residents, dels quals en van sortir set positius més. Immediatament es va procedir a sectoritzar la residència, es van separar els casos positius dels contactes estrets i es van posar en marxa totes les mesures de contenció del brot.

En els següents dies van anar positivitzant alguns dels residents, de manera que el brot ha deixat 29 positius en total entre els residents, els quals en aquest moment tots presenten símptomes lleus o són asimptomàtics, excepte un que està hospitalitzat, que es troba situació estable. També hi ha una desena de treballadors infectats. Està previst que avui es facin PCRs de control als cinc residents que no s'han contagiat. En els propers dies es preveu començar a desaïllar els residents que hagin complert el període d'aïllament i faci més de tres dies que no presenten clínica, mentre que dilluns es faran testos ELISA als residents que encara tinguin símptomes per conèixer el seu estat immunològic.

Situació al Ripollès

D'altra banda, el brot al geriàtric de Camprodon ja ha finalitzat i el centre ja està catalogat com a «verd». En total ha afectat 25 residents, la meitat del total, i vuit treballadors. Finalment, el brot a la Fundació Emma de Sant Joan de les Abadesses ha deixat tres positius més i ja n'hi ha tretze en total. Es mantenen els quatre treballadors contagiats.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus