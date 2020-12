Els ecologistes demanen a Calvet que «compleixi la seva paraula» i aturi la tramitació de la variant de Torroella

Les entitats ecologistes SOS Costa Brava, Associació de Naturalistes de Girona, Iaeden-Salvem l'Empordà, Gent del Ter i Unió de Pagesos demanen al conseller de Territori, Damià Calvet, que "compleixi la seva paraula" i aturi la tramitació del projecte de la variant de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). En un comunicat, recorden que el conseller va dir que si veien que "majoritàriament" el territori hi estava en contra i es valorava que no afegia mobilitat, no el tirarien endavant. Les entitats remarquen que han complert aquest objectiu perquè els ajuntaments de la zona han aprovat mocions demanant que s'aturés. Precisament, està previst que aquest dijous el de Torroella tiri endavant la moció.

"Pensem que la manera d'ajudar a la mobilitat és la de millorar l'entramat existent de carreteres que uneixen els nostres municipis. Restaurar, ampliant, amb vorals suficients i en alguns trams elevant, amb els drenatges adequats", afirmen.

Amb aquestes actuacions, asseguren, i millorant la fluïdesa a les entrades de Torroella, s'aconseguiria millorar l'espai urbà i "un estalvi econòmic de tots els contribuents".

"A més, contribuiríem a un model de desenvolupament i turisme sostenible", afegeixen al comunicat.