Els Reis d'Orient ja són a Sant Feliu de Guíxols i s'instal·laran tres dies al pavelló

Els Reis d'Orient van arribar ahir a Sant Feliu de Guíxols, on s'estaran tres dies per tal que la mainada pugui veure'ls i donar-los les seves cartes. Segons ha explicat l'Ajuntament, la suspensió de la cavalcada de Reis arran de la pandèmia del coronavirus s'ha substituït per una visita al campament Reial que s'ha instal·lat al pavelló municipal, on Ses Majestats rebran els infants des d'avui fins dimarts 5 a la nit, quan arribarà el moment de començar a repartir els regals.

Per tal d'evitar aglomeracions, s'hauran de reservar les entrades del dia i l'hora que s'hi vulgui anar. La rebuda dels Reis al campament reial serà gratuïta i es podrà fer els matins de 10 h a 13 h i a les tardes de 16.30 h a 20.30 h durant tots tres dies. D'aquesta manera, l'Ajuntament assegura que es podran atendre tots els infants del municipi. Les entrades es poden reservar a través del web del consistori i també a través de l'Oficina de Turisme.

D'altra banda, es podrà seguir un espectacle aeri protagonitzat per 50 drons els vespres dels dies 4 i 5 de gener. Es faran dues sessions per dia que es podran seguir des de les cases i terrasses del municipi. Els espectacles començaran a les 20 h i s'allargaran durant una hora.

L'empresa encarregada del show serà Flock Drone Art, companyia pionera a Catalunya en el disseny i realització d'espectacles amb drons.