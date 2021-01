Les primeres vacunes del Baix Empordà arriben a una residència de Torroella

La campanya de vacunació contra la covid-19 a la Regió Sanitària de Girona va arribar ahir a la comarca del Baix Empordà amb les primeres injeccions a la residència Santa Caterina de Torroella de Montgrí. Les dosis van arribar a les nou del matí amb l'equip de vacunació i en total se'n van administrar 30, repartides entre 21 dels 22 residents i en 9 dels 16 treballadors. Tots ells, un cop passin 21 dies, rebran la segona injecció.

La primera dosi va ser per a la resident del centre Conxita Romaguera, de 90 anys, que es va mostrar conscienciada sobre la importància de la vacunació i va demanar a la població que sigui «responsable». Minuts després, va ser el torn de la directora del geriàtric, Olga Garcia, que ho va fer per «donar exemple».Un equip integrat per tres infermeres va ser l'encarregat d'administrar les primeres dosis en aquesta residència.

Per a la priorització de les residències on s'ha començat a vacunar se segueix un criteri principal: són centres verds, és a dir, no tenen cap cas actiu. En el cas de la residència Santa Caterina, a més, es tracta d'un centre blanc, i que, per tant, no ha registrat cap contagi durant tota la pandèmia.

Aquest dimarts els equips de vacunació també es van desplaçar a l'Alt Empordà. El primer centre a rebre les vacunes va ser la residència Els Arcs, on es van administrar 110 dosis: 65 a residents i 45 a treballadors. El primer vacunat va ser el resident Santiago Castelló, de 79 anys, que va explicar que l'arribada de la vacuna és un «gran pas per a la humanitat» i que qualsevol ajuda «és benvinguda». Poc després el va seguir també el primer treballador del centre en rebre la injecció, Emeri March Paniza, auxiliar de geriatria. «No havia viscut mai una situació com aquesta en els 25 anys que porto treballant a la residència Els Arcs» va assegurar. Ha viscut els últims mesos amb «incertesa» i «nerviosisme» i el volum de feina ha augmentat.

La campanya de vacunació es va estendre la setmana passada en la majoria de comarques de la Regió Sanitària de Girona i va arribar al Gironès, Ripollès, Garrotxa, Alt Maresme, Selva i Pla de l'Estany. Es van administrar totes les vacunes de què es disposava, 512 en total, i per aquesta setmana la regió en tindrà 3.325 de disponibles per seguir amb la campanya en residències de gent gran i en personal sanitari. El desplegament de la campanya suposa un «repte logístic», tal com va destacar el Gerent Territorial del CatSalut, Miquel Carreras.