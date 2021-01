Un brot originat a l'Ajuntament de Calonge contagia onze persones

Un brot de coronavirus contagia cinc treballadors de l'àrea de Cultura, Ensenyament, Joventut, Igualtat i Festes de l'ajuntament de Calonge i Sant Antoni, segons ha avançat TV Costa Brava i ha pogut confirmar aquest diari. Com a conseqüència, sis contactes estrets d'aquests treballadors també s'han contagiat i per tant en total el brot ha originat onze casos de poca gravetat.

Segons fonts del consistori, l'àrea de Cultura està situada a la plaça Major, en unes dependències no annexes a l'edifici de l'ajuntament i, per tant, no es té constància que hi hagi més treballadors contagiats.

D'altra banda, aquesta àrea està formada per set treballadors i els dos restants estan aïllats en quarantena preventiva. És per això que l'edifici està tancat al públic fins que els treballadors puguin retornar a la feina de manera presencial. Segons l'Ajuntament, un cop tornin s'aplicarà un sistema de teletreball combinat amb el presencial a partir de grups bombolla «per evitar situacions com la que s'ha produït». Fins ara feien treball presencial per la necessitat de l'atenció al públic i reunions amb diverses entitats.

Segons va explicar TV Costa Brava, l'oposició afirma que hi podria haver més contagis a altres àrees, així com diversos casos d'aïllament domiciliari. En la mateixa línia, critiquen la falta de transparència de l'actual equip de Govern, ja que la informació, segons afirmen, ha sortit a la llum gràcies a la gent del poble. Tanmateix, des del consistori neguen que el brot hagi afectat altres departaments.

Esquerra Republicana i Avancem, integrants i socis de l'anterior govern calongí, posen de manifest la seva gestió de la pandèmia, quan van apostar per combinar el teletreball i la presencialitat.