Un incendi i una fuita d'aigua a Palafrugell obliguen una família a dormir fora de casa

Un incendi i una fuita d'aigua han obligat una família a passar la nit a fora de casa seva.

El foc es va declarar ahir a la nit en un bloc de dues plantes del carrer Nord de Palafrugell i els Bombers van activar cinc dotacions.

Un cop allà van comprovar que el què hi havia és un comptador encès al passadís de la planta baixa i posteriorment, també van detectar una fuita d'aigua electrificada.

Arran dels fets juntament amb la Policia Local es va decidir confinar la gent a casa seva sobretot per la gran fumera que s'escampava per l'escala.

Els Bombers van haver d'eliminar la tensió de la fuita i apagar el foc. Feta la revisió de l'immoble un cop extingit tot, Bombers i Policia Local van evacuar els veïns de la planta baixa. Una família que va passar la nit en un hostal, segons els Bombers.

Tot i l'aparatositat del servei, no es van haver de lamentar ferits i per tant, el SEM no va haver d'atendre ningú.