La Policia Local de Palafrugell incorpora una Unitat Canina

La Policia Local de Palafrugell han incorporat una Unitat canina al cos per fer front al consum i tinença de drogues.

Es tracta d'un projecte que s'ha gestat al llarg del darrer any i des d'aquesta setmana és una realitat, assegura el consistori.

El seu principal objectiu és la prevenció del consum i/o tinença de substàncies estupefaents a la via i espais públics, així com la lluita contra el tràfic d'aquestes substàncies, fomentant el patrullatge a peu de proximitat.



L'Uma, una pastor belga

A partir d'ara, "Uma", que és el nom de la gossa ensinistrada per la detecció de substàncies estupefaents, i que es tracta d'un pastor belga malinois d'un any i quatre mesos d'edat, s'incorpora a la Policia local amb la finalitat de prevenir el consum i tràfic de drogues.

Paral·lelament també donarà suport a la resta d'unitats del cos policial, participarà en controls preventius de vehicles, realitzarà patrulles a peu per les zones amb més problemàtiques relacionades amb el consum de substàncies estupefaents, xerrades i exhibicions als centres escolars per conscienciar als més joves sobre els efectes que produeixen el consum d'aquestes substàncies, així com el suport a les inspeccions administratives dels establiments i col·laboracions amb altres cossos policials que ho requereixin.

Aquesta unitat canina, segons consdiera l'ajutnament, suposarà "un important suport en la detecció d'aquestes substàncies en llocs molt específics", facilitant la detecció de les substàncies. A més, "suposarà una disminució de la sensació d'inseguretat" a diferents punts del municipi.