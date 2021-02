Sant Feliu de Guíxols haurà d'indemnitzar el CSIF per vulnerar els drets sindicals

El jutjat social 2 de Girona ha estimat parcialment la demana interposada pel CSIF en contra de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per denegar al seu delegat la llicència per tenir hores sindicals. La sentència conclou que el consistori va vulnerar el dret a la llibertat sindical del treballador i el condemna a pagar una indemnització de 1.250 euros per danys i perjudicis. També li ordena que «cessi immediatament» aquest comportament. La jutgessa considera que les denegacions de permís que es van donar al delegat sindical no s'ajustaven a llei. El president del sindicat, Rafa Sánchez, va subratllar que han interposat diverses demandes contra l'Ajuntament i va titllar d' «injusta» la seva actuació.

Els fets van tenir lloc el setembre del 2020, quan l'agent de la Policia Local de Sant Feliu que feia de delegat sindical del CSIF va demanar un permís d'hores sindicals quan tenia assignat el torn de nit. La comunicació se li va denegar dues vegades al·legant que quedarien menys de tres efectius i que s'havia sol·licitat en menys de 48 hores. La sentència, però, no és ferma i es pot recórrer.