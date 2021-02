SOS Costa Brava veu «insuficient» la modificació de l'Ajuntament de Palamós del camí de ronda i reclama «menys formigó»

SOS Costa Brava considera que les modificacions que ha fet l'Ajuntament de Palamós en la construcció del camí de ronda són "insuficients". Assenyalen que no s'han tocat les parts essencials del projecte i que es continua donant protagonisme al formigó. De fet, des de l'entitat – conjuntament amb Salvem la Pineda d'en Gori – reclamen que se substitueixi aquest material per sauló i que es col·loqui arran de terra, especialment en els trams sense desnivell, com els de S'Alguer a Castell. A més, recorden que moltes parts del recorregut del camí de ronda són considerades Sòl No Urbanitzable (SNU). A més, temen que la l'Ajuntament no acabi soterrant la línia elèctrica tal i com es preveia, per "falta de pressupost".

Tot i que, tal i com es va comprometre, l'Ajuntament de Palamós ha fet algunes modificacions en l'obra que s'està duent a terme del camí de ronda, des de les entitats ecologistes consideren que són "insuficients". I és que el problema continua sent la quantitat de formigó que està prevista en el projecte que va presentar el consistori i que des de SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori consideren "faraònic". La portaveu de l'entitat, Zeta Figa, lamenta que l'Ajuntament no hagi apostat "clarament" per una reducció d'aquest material. En aquest sentit, Figa posa com alternativa el sauló que "s'integra molt més amb el territori ja que és terra compactada".

A més, des de les entitats no entenen perquè el recorregut no es fa a nivell del terra, especialment en els trams que van de S'Alguer a Castell que "són pràcticament planers". Tot i les desavinences, Figa reconeix que l'Ajuntament ha modificat "algunes coses" com la instal·lació d'un tatami, però no entra en "la qüestió central".

"Estan optant per construir un camí de ronda que no s'integra amb el paisatge i que només busca el lluïment dels polítics. Estem anant cap a una obra faraònica en la que es veurà la petjada de qui l'ha fet que res més. Això només respon al narcisisme d'uns i altres i l'espai natural no s'ho mereix", assenyala Figa.

A tot això, cal afegir que les entitats ecologistes asseguren que part de l'obra passa per zones de Sòl No Urbanitzable (SNU), un fet que podria ser important davant una impugnació judicial. "Si al final posen tot el formigó i un jutge diu que no es pot fer, com s'arregla?", es pregunta Figa.



Por a que no se soterri la línia



Una altra de les preocupacions de les entitats ecologistes és la por a que no s'acabi soterrant la línia elèctrica per "falta de pressupost". Figa considera "lamentable" que s'acabi fent un camí de ronda "flamant i de lluïment amb els pals de llum al mig".

Per tot plegat, des de SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori han fet arribar una sèrie de propostes a l'Ajuntament per tal que reconsideri de nou el projecte. Figa, però, dona per fet que no serà així i que el consistori tirarà endavant amb la darrera modificació. "Nosaltres tenim la voluntat de dialogar, però no veig que ells tinguin la mateixa intenció", concreta la portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori.

Finalment, des de les entitats també asseguren que el projecte no compleix amb els informes tècnics que requereixen els departaments de Cultura i Territori de la Generalitat. Per això, reclamen una "rectificació" de l'Ajuntament.