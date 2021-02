El TSJC rebutja indemnitzar tres locals nocturns de Platja d'Aro

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs presentat per tres locals d'oci nocturn de Platja d'Aro que demanaven una indemnització de 750.000 euros a l'Ajuntament, les asseguradores i els veïns. El cas es remunta al 2013, quan el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona va ordenar el tancament d'aquests locals. No va ser fins 248 dies després que el mateix tribunal va ordenar-ne la reobertura en veure que els locals complien amb la normativa vigent. Tot i així, des de la patronal Fecasarm defensen que l'Ajuntament no va actuar correctament ja que es va oblidar de presentar una llicència que tenien els locals als jutjats, que hauria impedit el tancament forçós dels establiments.

Segons els bars musicals 900, Gib's i Little Gib's, entre el 3 de juny de 2013 i el 6 de febrer de 2014 van perdre 750.000 euros. Els tres locals van tancar per un recurs contenciós administratiu imposat pels veïns, en què demanaven el tancament dels locals per no complir amb la normativa vigent. En aquell moment, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona en va decretar el tancament.

Des de la Fecasarm recorden que vuit mesos després el mateix tribunal va ordenar la seva reobertura en comprovar que els locals sí que tenien totes les llicències pertinents. A més, el Jutjat també va imposar les costes als veïns. Des de la Fecasarm lamenten que els veïns demanessin proves pericials extraordinàries per retardar la reobertura dels locals.

D'altra banda, la patronal de l'oci nocturn també carrega contra l'Ajuntament de Platja d'Aro, ja que aquest no va mostrar totes les llicències dels locals als veïns i tampoc les va presentar als jutjats quan aquest en va ordenar el tancament. Els empresaris creuen que si el consistori hagués presentat totes les llicències que tenien, els tribunals no haguessin sol·licitat el tancament dels locals.

Ara, des de la Fecasarm estan estudiant si posar un recurs de cassació al Tribunal Suprem per revocar la decisió del TSJC i aconseguir la indemnització de 750.000 euros. Des de la patronal, recorden que aquesta iniciativa de demanar indemnitzacions als veïns i l'Ajuntament a causa d'un tancament és un cas pioner.

Segons el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, no és «gaire freqüent» perquè la majoria de locals «no solen aguantar un període de tancament tan llarg» i per això no poden reclamar «els abusos de dret».