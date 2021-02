Calonge pagarà la meitat del lloguer i l'hipoteca a persones afectades per la crisi

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pagarà la meitat de la quota de lloguer o hipoteca a les famílies en situació vulnerable a causa de la pandèmia. L'ajuda tindrà una durada màxima de quatre mesos i un topall de 1.000 euros. Aquesta ajuda es tracta d'una de les principals línies del pla de xoc presentat pel consistori en què hi ha una quarantena de mesures. Aquest dijous el ple haurà d'aprovar les bases per concedir les ajudes del lloguer. L'Ajuntament destinarà gairebé 1,8 milions d'euros en aquest pla de xoc, la mobilització de recursos més important que havia fet mai aquest consistori per a la reactivació econòmica i social.

A banda del pla de xoc, l'Ajuntament també ha creat l'oficina Covid-19 i es preveu que entri en funcionament aviat. Aquest nou punt serà el lloc de referència per a famílies i empreses que vulguin tramitar ajudes i subvencions que es recullen en el pla de xoc. Es tracta d'una finestreta única per a tots els temes relacionats amb la pandèmia. Els treballadors de l'oficina també ajudaran la ciutadania a tramitar tota la documentació necessària per optar a altres ajudes de la resta d'administracions.

Les ajudes per pagar les quotes de lloguer i hipoteca estaran dedicades a persones empadronades a Calonge i Sant Antoni. Els sol·licitants hauran de ser titulars d'un contracte de lloguer o d'una hipoteca que sigui la residència habitual de la família. A més, l'import mensual de la quota no pot superar els 550 €. Pel que fa als ingressos, per optar a l'ajut caldrà que els ingressos anuals de la unitat de convivència no superin 3 vegades l'IRSC, un barem que s'amplia en 0,1 per cada fill al càrrec, i en 0,15 en el cas de famílies monoparentals. El barem també s'amplia en 0,1 per a cada persona de més de 65 anys convivent i en 0,15 en el cas de persones majors de 65 anys amb grau de dependència. En el cas que el sol·licitant o convivent tingui una discapacitat del 33% o superior, el llindar que s'estableix és de 4 vegades l'IRSC.