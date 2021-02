Forcen set màquines de neteja de cotxes a Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per haver robat 450 euros de set màquines de neteja de cotxes d'un taller de la localitat. Els fets van passar el divendres de la setmana passada en una nau del polígon industrial. Els propietaris del negoci van presentar una denúncia després d'haver-se trobat les màquines destrossades i sense la recaptació. A més, els responsables del taller van aportar les imatges de seguretat de les càmeres que tenen a l'exterior on es veia els dos sospitosos cometre el robatori. A les imatges, els dos arrestats anaven de màquina en màquina tapant-se la cara per tal d'intentar passar desapercebuts. Mentre un dels dos homes forçava l'aparell, l'altre es dedicava a vigilar que ningú els descobrís. Ara l'empresa està calculant l'import de la reparació del material fet malbé. Els dos homes hauran de respondre per un delicte de robatori amb violència.