Calonge tanca l'any amb un superàvit de 2,3 milions d'euros

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha tancat l'exercici pressupostari 2020 amb un superàvit de 2.376.961,26?€. El consistori informa que d'aquest import total, 1.570.000?€ s'incorporen al pressupost d'enguany per a despeses generals per a diferents projectes, actuacions i ajudes, entre les quals destaquen les vinculades a finançar el Pla de Xoc covid-19. Així, l'Ajuntament assegura que aquests gairebé 500.000?€ es finançaran diferents iniciatives per reactivar l'economia i per ajuts a persones que s'han vist perjudicades per la crisi de la covid-19. Entre aquestes destaquen els ajuts a comerços, microempreses i autònoms per a la reactivació econòmica (200.000?€), els ajuts al pagament del lloguer i la hipoteca (100.000?€), les iniciatives vinculades a la promoció del municipi (47.000?€) i la reactivació turística (40.000?€), o els ajuts per cobrir despeses de l'àmbit familiar (30.000?€).

D'altra banda, del romanent de tresoreria que s'incorpora al pressupost 2021, destaquen les actuacions vinculades a la millora i manteniment de la via pública (307.000?€), la contractació temporal de personal d'agents cívics i controladors d'espais per la temporada d'estiu i la contractació de personal de reforç per la millora de la via pública (160.000?€), la creació d'una plataforma «smart city» (100.000?€), la millora de les zones de contenidors de recollida d'escombraries i la instal·lació de càmeres de vigilància en aquests espais (100.000?€) o la inversió en la construcció de la via verda que unirà Sant Antoni amb Platja d'Aro (55.000?€).