La Bisbal d'Empordà renova la declaració de municipi turístic

La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya ha renovat per quatre anys més la declaració de la Bisbal com a municipi turístic a efectes dels horaris comercials. Es respon així a la petició de l'Ajuntament de la Bisbal, que va tramitar la sol·licitud de renovació d'aquesta declaració d'acord amb la normativa vigent. El consistori va al·legar que es mantenen les condicions que motivaren en el seu moment la qualificació de municipi turístic. Les mateixes que el 12 de desembre de 1994 la Direcció General de Comerç va dictar en resolució qualificant la Bisbal com a zona turística, a efectes d'horaris comercials durant tot l'any.

Les condicions es basen, alhora, en el fet que el municipi bisbalenc ha estat sempre associat a la ceràmica gràcies a la presència d'un gran nombre d'empreses i artesans ceramistes que han treballat la matèria primària que s'extreu de l'entorn i que, fruit del desenvolupament turístic de la Costa Brava dels anys 50 i 60 del segle XX, es va crear un eix comercial a l'avinguda que travessa la ciutat. Això va impulsar les visites i les compres dels turistes que buscaven productes autèntics i artesanals de la zona que visitaven, fent les compres principalment els caps de setmana i els festius no declarats comercials i durant els períodes de vacances.

A més del comerç singular basat en la venda de ceràmica i l'artesania, més tard també s'hi van incorporar les botigues especialitzades en antiguitats. Atesa la singularitat bisbalenca, aquesta declaració de municipi turístic a efectes dels horaris comercials és clau per mantenir una oferta comercial singular que depèn de l'afluència de visitants i turistes en caps de setmana i festius.

A tot això cal sumar-hi el Terracotta Museu. «Un dels requisits per efectuar la renovació de la declaració de municipi turístic era el de comptar amb un equipament municipal que aculli més visitants que habitants dels que té el municipi», explicat l'alcalde del muncipi Enric Marquès, fent referència al Terracotta Museu. «És una condició que es demanava per primer cop i, amb el Terracotta Museu, ara es compleix», afegeix.