Palafrugell informa sobre la normativa d'ús de patinets elèctrics i bicicletes

El Servei de Mobilitat de Palafrugell ha editat un tríptic informatiu on recull la normativa de circulació amb referència a les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP) com poden ser els coneguts patinets elèctrics. El tríptic recull informació sobre els diferents tipus de vehicles, per on poden circular, les calçades, voreres i passos de vianants, així com les preferències de pas o els estacionaments.

Segons el regidor de Mobilitat, Pau Lladó, «hem ordenat aquesta informació per tal que la ciutadania pugui tenir tot el coneixement possible de l'ús de vehicles com un patinet o una bicicleta i com ha de circular per la trama urbana. Així es pot millorar la seva pròpia seguretat i també la dels vianants». El mateix regidor ha manifestat que «volem un Palafrugell més segur, sostenible i amable amb la circulació». Cal destacar que el mes de desembre de l'any 2019 es va modificar el Reglamento General de Circulación, pel que fa als vehicles de mobilitat personal. L'Ajuntament de Palafrugell ja havia modificat la seva ordenança, inclòs un annex dedicat a la bicicleta i als VMP amb l'objectiu d'estar actualitzats i tenir una normativa clara.

Aquest tríptic informatiu ha estat confeccionat amb l'objectiu de ser el màxim «manejable i entenedor per als usuaris». En total s'han realitzat 3.000 exemplars que s'han repartit en diferents punts del municipi.