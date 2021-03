La Bisbal adapta les polítiques municipals a la gent gran

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha llançat una enquesta a la població més gran de 60 anys per tal de poder «replantejar i reorientar» la relació del consistori amb les necessitats d'aquesta franja d'edat i així adaptar les polítiques municipals relacionades. Es tracta d'un qüestionari emès per l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania amb l'objectiu de recollir opinions i aportacions amb relació a la situació del seu col·lectiu a la ciutat a nivell de recursos, accessibilitat, oferta cultural i d'oci, entre d'altres. L'anàlisi dels resultats servirà per conèixer millor la situació i necessitats del col·lectiu i, alhora, ajudar el consistori a establir les principals línies d'actuació en aquest sentit.

L'enquesta ja està disponible a través del web municipal i es podrà omplir fins al dia 11 d'abril. Es difon en format telemàtic, alhora que també s'està impulsant a peu de carrer i en diferents grups de persones grans ja constituïts.