Calonge i St. Antoni afavorirà la inserció laboral de vilatans en situació d'atur

El ple de Calonge i Sant Antoni ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per afavorir la inserció laboral de persones del municipi en situació d'atur. El conveni busca fomentar l'ocupació a través de cinc serveis: el Club de la Feina, el Campus d'Ocupació, el projecte 30 Plus, Projectes Singulars i el projecte de Formació Professionalitzadora.

El conveni preveu que el Consell Comarcal dirigeixi aquests cinc projectes i serveis d'ocupació adreçats a les persones aturades del municipi de Calonge i Sant Antoni i a aquelles que tenen especials dificultats d'inserció, així com a aquelles persones ocupades que busquen una millora de feina. També oferirà l'atenció presencial a les persones interessades a les dependències municipals. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni aportarà al Consell Comarcal del Baix Empordà 65.020 euros per a disposar dels serveis acordats.

Pel que fa als cinc serveis i projectes previstos a portar a terme entre el Consell Comarcal i el consistori enumeren el Servei de Club de la Feina, que pretén ser un espai d'autoconsulta amb l'objectiu afavorir la inserció laboral de persones aturades o que volen una millora laboral i potenciar habilitats i competències personals per facilitar la recerca; el Servei de Campus, que servirà com a punt de trobada per a joves amb finalitats ocupacionals i de millora de les seves competències; el Projecte 30 Plus, que treballarà per formar i inserir persones en atur majors de 30 anys -preferiblement d'entre 30 i 45 anys i de baix nivell formatiu i de baix nivell formatiu, i el Projecte de Formació professionalitzada, que s'adreça a persones joves -d'entre 16 a 29 anys- inscrites al Campus o al Club de la Feina i tindrà per objectiu formar-les i inserir-les al món laboral.