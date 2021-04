La Policia Local de Palamós denuncia la manca de personal i no fa hores extres

La Policia Local de Palamós ha deixat de fer hores extres i denuncia la manca de personal. Els delegats del cos a la Junta de Personal van aprovar un text en assemblea a finals de 2020 que està pràcticament signat per tots els agents i que, entre d'altres, preveia aquesta mesura de pressió.

A banda, com explica l'agent i membre de la Junta Miquel Àngel Garcia també es va acordar que no acceptarien que hi hagués agents interins «als indicatius i serveis de seguretat ciutadana». Ja que no poden fer totes les taques d'un funcionari de carrera i tampoc compten amb la formació, que haurien de tenir perquè l'Ajuntament no els ha enviat a fer el curs de l'Institut de Seguretat Pública. El policia afirma que «la manca de personal és un problema endèmic» d'aquesta policia però que «fa alguns anys que s'està agreujant de manera preocupant, més encara amb la perspectiva que l'administració no mostra cap predisposició per solucionar el problema», sentencia.

47 anys de mitjana

En aquests moments l'agent més jove està a punt de fer 40 anys i la mitjana de la plantilla és de 47 anys, segons informa el representant, que afegeix que això ha portat el cos a «una situació insostenible». Enguany, l'Ajuntament ha aprovat una plaça de sergent però consideren que «això comportarà la pèrdua d'una plaça d'agent». També denuncia que no hi ha més incorporacions previstes el 2021, quan en canvi, diu Garcia, hi ha previstes «vàries jubilacions que no es cobriran».

Cobrir les jubilacions

Sobre la falta de personal i les jubilacions, la regidora de Recursos Humans, Maria Puig, ressalta que «no hi ha cap interès a no cobrir una jubilació» però apunta que depèn de la decisió personal de cada agent plegar. En aquests moments ressalta que «només hi ha sobre la taula una jubilació comunicada, malgrat que n'hi havia alguna altra que complia els requisits però cadascú pren la seva decisió». En un altre extrem, la regidora afirma que sobre la plaça de sergent «no es perdran agents, hi haurà els mateixos efectius que ara. La prefectura va decidir que el que calia era reorganitzar la plantilla». Maria Puig també ha anunciat que està previst convocar una plaça de funcionari de carrera, que ara ocupa un interí.

El paper dels interins

Sobre els efectius interins, la regidora assegura que durant l'estiu se serveixen d'aquest col·lectiu i que en cas de cobrir una vacant de la plantilla durant l'any «és perquè no ho podem fer de cap altra manera», ja que els procediments per fer les convocatòries són «lents» i estiren de la borsa d'interins. Des de la Junta de Personal, en canvi, ho posen en dubte. Miquel Àngel Garcia afirma que el consistori «s'aprofita de la seva precarietat contractual per sotmetre'ls a una incerta jornada laboral i un més incert quadrant de servei (...). Un règim que nosaltres anomenen de semiesclavitud i el qual denunciem públicament», subratlla l'agent.

Els efectes a la plantilla

La manca de personal afecta de forma «anímica als agents», ja que segons diu el representant dels treballadors, es veuen «oblibats a treballar en precari» i això els causa «estrès, angoixa i esgotament físic i mental». Segons García, la policia de Palamós necessitaria «una incorporació immediata de 10 agents» per poder treballar bé en els escamots. La manca de personal també té els seus efectes en la ciutadania, asseguren, perquè no es poden cobrir tots els requeriments i al final la resposta no és l'adequada. Finalment, reclamen que l'Ajuntament reaccioni i per això mantenen les mesures com no fer les hores extres. Des de l'Ajuntament entenen la protesta però la regidora fa una crida perquè tornin als espais de negociació.

La crisi de la covid

El conveni de l'Ajuntament de Palamós preveu que els agents, en cas d'una situació d'emergència, cobrin un plus de força major. Un plus que han reclamat per via judicial alguns policies arran dela crisi de la covid. Que va suposar, segons els afectats, una sobrecàrrega de feina, entre d'altres. La regidora diu que el contenciós ja ha fallat a favor del consistori en almenys dues de les demandes i que, per tant, ja no és l'Ajuntament qui pren la decisió, sinó el jutge, que ha considerat que el consistori ha actuat correctament. En canvi, els sindicats creuen que l'Ajuntament no vol pagar hores extres, cosa que desmenteix la regidora.