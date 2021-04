Instal·len al parc dels Estanys el monòlit metàl·lic que va aparèixer a la platja de Sa Conca

L'Ajuntament de Platja d'Aro (Baix Empordà) ha instal·lat al parc dels Estanys el monòlit metàl·lic que va aparèixer dimarts a la platja de Sa Conca. Després que un grup de joves arrenquessin l'estructura de la sorra, el consistori ha decidit situar-la aquí -no se sap si de forma permanent- aprofitant que al parc ja s'hi exposen escultures del fons d'art municipal. A primera hora del matí, personal de la brigada ha subjectat el monòlit amb claus sobre una base de formigó, i ja hi ha hagut qui s'ha apropat per fer-s'hi fotografies. L'alcalde, Maurici Jiménez, admet que més enllà de les teories sobre l'origen, l'escultura d'acer inoxidable ha despertat la curiositat de la gent. "Molts ens han demanat on podrien veure-la", explica.

De Sa Conca al parc dels Estanys. El monòlit d'acer inoxidable, semblant als que s'han vist en altres parts del món, va aparèixer dimarts a primera hora del matí en aquesta platja de S'Agaró. L'estructura metàl·lica, que fa uns 3 metres d'alçada, s'hauria col·locat allà durant la nit. No se sap per qui, ni tampoc si ho van fer en ple toc de queda.

L'aparició del monòlit, que té forma triangular i és buit per dins, de seguida va córrer per les xarxes socials i va despertar la curiositat de la gent. Però a Sa Conca no va durar ni dos dies. Perquè ahir al matí l'estructura va patir una bretolada. Pels voltants de les set, un grup de joves, a qui la Policia Local va identificar poc després, el van desfalcar i el van arrencar de la sorra.

El monòlit tombat a la platja de Sa Conca · Ajuntament de Platja d'Aro

L'Ajuntament de Platja d'Aro va retirar el monòlit d'acer inoxidable del lloc mentre estudiava què fer-ne. I al final, el consistori es va decantar per instal·lar-lo al parc dels Estanys.

A Sa Conca, inviable

"Des d'un bon principi vam descartar tornar-lo a posar a Sa Conca", explica l'alcalde. "Primer per una qüestió de seguretat, perquè la sorra de platja no és prou estable; però també perquè ho veiem poc viable, ja que s'hauria de demanar permís a la Generalitat, i normalment aquest tipus d'instal·lacions no es permeten", diu Jiménez.

Aprofitant que al parc dels Estanys ja s'hi exposen peces del fons d'art municipal, l'Ajuntament va decidir instal·lar-lo allà. De moment, perquè encara no se sap si acabarà quedant-s'hi de forma permanent. El lloc escollit va ser a tocar d'una de les entrades del parc. Ahir ja es va fer la cimentació prèvia, i aquest matí, a quarts de deu, personal de la brigada municipal ha falcat el monòlit amb perns de ferro a la base i després ha recobert el forat amb terra.

De moment, a diferència de la resta d'escultures que hi ha al lloc, la peça no té cap cartell que l'identifiqui. "En tot cas, si s'acaba quedant, potser hi posarem la data en què va aparèixer i direm que és d'autor desconegut; si més no, fins que algú reivindiqui la seva procedència", bromeja l'alcalde.

Atracció turística

Sigui com sigui, allò que és innegable és que el monòlit d'acer inoxidable desperta la curiositat de la gent. "Més enllà de les teories sobre el seu origen, des de les hipòtesis sobre els alienígenes fins a què sigui obra d'un moviment artístic, durant aquests dies hi ha hagut persones diverses, tant d'aquí com de l'estranger, que s'han interessat per visitar-lo i ens han dit on el podrien veure", ha admès Maurici Jiménez.

A partir d'aquest Divendres Sant, doncs, el monòlit d'acer inoxidable forma part del paisatge dels 150.000 metres quadrats que té el parc dels Estanys. Aquí, deixant de banda la catorzena d'escultures del fons d'art permanent, des del 2014 s'hi fan anualment dues exposicions temporals d'escultura de gran format a l'aire lliure. La que s'hi pot veure ara, fins al juliol, és de l'artista Martí Rom.

En altres parts del món

En els darrers mesos, monòlits com el que ha aparegut a Sa Conca s'han pogut veure en altres indrets del món. El primer es va trobar a finals de novembre de l'any passat enmig del no-res al desert de Utah (Estats Units).

El misteriós «obelisc» descobert al desert de Utah · Reuters

A partir d'aquí, se'n van localitzar en diferents parts del globus com a Califòrnia, Romania, els Països Baixos, el Regne Unit i, fins i tot, un poble de Segovia.

Algunes d'aquestes escultures han desaparegut de la mateixa manera com van aparèixer. Però hi ha hagut casos en què grups ecologistes les han retirades. La de Platja d'Aro ha patit una bretolada.

L'alcalde explica que, després d'identificar-los, segurament se sancionarà els nois que la van arrencar per un acte vandàlic a la via pública. "És veritat que l'escultura no té propietari, i per tant no s'ha fet un dany al patrimoni públic; però en base a l'ordenança de civisme, sí que es tracta d'una infracció administrativa", conclou Maurici Jiménez.