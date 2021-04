Nova furgoneta d'atestats per a la Policia Local de Palamós

La Policia Local de Palamós ha incorporat al seu parc mòbil una nova furgoneta equipada amb tecnologia híbrida i que compta amb tots els sistemes necessaris per poder realitzar controls i atestats. El nou vehicle és de la marca Ford, model Trànsit, combina el motor de combustió amb el motor elèctric i està equipada amb armaris i calaixeres, una taula de treball on un agent atent els declarants, així com ordinador, accés a internet, preses elèctriques per a la instal·lació d'equips auxiliars i desfibril·lador mòbil. La nova unitat també compta amb alcoholímetres o drogotest per a la realització de controls a carretera o en accidents.