L'Alt Empordà registra una onada més de la covid-19 que el conjunt de Catalunya

L'Alt Empordà va registrar una onada més de la covid-19 que el conjunt de Catalunya. Aquesta és una de les conclusions de l'anàlisi de l'observatori social i de salut, Indika, sobre el primer any de la pandèmia. Segons l'ens, la comarca altempordanesa ha experimentat des del març del 2020 al març del 2021, quatre onades amb 5.444 casos confirmats, 224 defuncions i 1.098 ingressos hospitalaris. Una més que la resta de Catalunya, que ara està registrant el quart pic de contagis i hospitalitzacions per coronavirus. En el cas de l'Alt Empordà, la segona onada es va avançar a la resta de Catalunya i va obligar adoptar restriccions el juliol passat. A la resta del territori català no va arribar fins passat l'estiu.

En canvi, durant la primera onada, la comarca va registrar una menor afectació entre els seus habitants i les residències de gent gran.

L'observatori també conclou que una de les conseqüències d'onada de més que ha viscut la comarca és que no ha tingut un període llarg sense rebrots. A més, la situació ha provocat que, a partir de la segona onada, la reducció dels contagis no han aconseguit situar-se al mateix nivell que en període immediatament posterior al confinament, entre els mesos de maig i juny.

En canvi, les dades evidencien que l'evolució dels ingressos hospitalaris han anat en paral·lel a la corba d'incidència de casos diagnosticats perquè prop d'un 20% dels identificats per PCR a la comarca han hagut d'ingressar a l'hospital de Figueres, seguint la tendència del conjunt de Catalunya.

La població més afectada ha estat la de majors de 80 anys –sobretot, per la incidència a les residències- i amb més dones que homes. En concret, un 60% davant del 40% que s'ha registrat en homes. Una tendència similar a la del conjunt del país. Finalment, les dades revelen que a partir del setembre de l'any passat l'edat mitjana de les persones positives ingressades a la comarca ha baixat arran de les realització de més proves per testar la població en general i les escoles.