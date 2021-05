Una de les novetats d’aquest any és que, per primera vegada, les festes de Primavera de Palafrugell col·laboren amb el Festival Ítaca i, per aquest motiu, s’han inclòs dos concerts en la programa oficial. En concret, les actuacions de Marcel i Júlia i la d’El Petit de Cal Eril.

El primer concert serà eldia 21, a les 10 de la nit, a la plaça de Can Mario i anirà a càrrec de Marcel i Júlia que presentaran el seu prime disc que porta per títol En òrbita. El Festival Ítaca destaca d’ells que l’excantant de Txarango, Marcel Lázara, i la seva companya de viatge, Júlia Arrey, presenten un projecte musical en la qual proposen reflexionar al voltant del canvi climàtic.

El segon concert serà el dia 22 de maig, a les 10 de la nit, també a la plaça de Can Mario i anirà a càrrec d’El Petit de Cal Eril que aprofitarà la seva presència al festival per presentar nous temes del su proper disc.