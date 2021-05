Darrere el mocador es busca també representar Palafrugell i «l’esforç per mantenir viva una tradició de més de mig segle d’història, simbolitza poble, festa i tradició. L’organització de les Festes vol que la gent es lligui el mocador al coll i passegi amb orgull que forma part d’aquest element festiu d’interès nacional. Per qui no l’hagi vist encara i vulgui conèixer la seva imatge a les diferents xarxes socials de Festes de Primavera es pot veure un vídeo que s’ha elaborat a tall promocional sobre el mocador que serveix per reforçar tot aquest missatge. El mocador porta la inscripció de les Festes de Primavera, l’any 2021 i la frase «Element Festiu Tradicional d’Interés Nacional».