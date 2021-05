L’Ajuntament de Torroella de Montgrí il’Estartit està treballant, juntament amb el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter, per instal·lar aquest estiu també boies de fondeig a cala Montgó, igual que es va fer l’any passat a cala Pedrosa i cala Ferriola. L’objectiu és poder fer compatible la conservació de la posidònia amb el turisme nàutic, tal i com havien reclamat els clubs nàutics de l’Estartit i l’Escala. Segons ha explicat el regidor de Gestió costanera i Platges, Marc Calvet, la intenció hi és i ja n’han parlat amb els clubs nàutics, tot i que s’està treballant per trobar una solució a nivell tècnic.

El 15 de juliol de l’any passat, la Generalitat va prohibir el fondeig a tres cales de l’Estartit -cala Pedrosa, cala Ferriola i cala Montgó, que formen part del Parc Natural-, per tal de protegir la praderia de posidònia oceànica. Això va generar malestar i preocupació entre els dos clubs nàutics de la zona, que, juntament amb l’Associació Nàutica Llevantina, van fer un comunicat conjunt tot entenent la mesura, però lamentant que l’administració no els hagués ofert «cap alternativa» que els ajudés a salvar la temporada, ja que les tres cales es troben entre els destins més freqüentats pels seus usuaris.

Instal·lació de 25 boies

Finalment, l’Ajuntament, el Parc Natural i el Servei de Costes de la Generalitat van acordar la instal·lació de 25 boies de fondeig a cala Pedrosa i cala Ferriola, per tal que les barques hi poguessin accedir però sense fer malbé la posidònia, ja que, amb aquest sistema, les embarcacions no han de tirar l’àncora. Tot i que llavors es va anunciar que es tractava d’una solució provisional, pagada pel Parc Natural i gratuïta per als usuaris, de moment l’Ajuntament té la intenció de mantenir i reforçar la iniciativa per aquesta temporada d’estiu, tot sumant-hi, si les condicions tècniques ho permeten, cala Montgó.

Segons ha assenyalat Calvet, des de l’Ajuntament ja s’han reunit amb el Parc Natural i els clubs nàutics per fer-los arribar la proposta, que els clubs veurien amb bons ulls. Mentrestant, seguirant treballant per definir el pla d’usos que permeti compatibilitzar totes les activitats que es realitzen a la zona. L’objectiu és que estigui a punt per l’any que ve.

«És bàsic protegir la posidònia»

Calvet deixa clar que, per a l’Ajuntament, és bàsic garantir la protecció de la posidònia al litoral del Parc Natural. És per això que, per tal de poder-ho fer compatible amb l’ús de les embarcacions recreatives, han apostat, en aquestes tres cales, per l’amarratge ecològic o de baix impacte, amb el qual s’evita que les embarcacions hagin de fondejar utilitzant les seves pròpies àncores, que moltes vegades acaben arrossegant pel fons, tot malmetent la posidònia i la vida marina que s’hi genera.

Aquest altre sistema, en canvi, garanteix que totes les embarcacions puguin amarrar amb seguretat directament a la boia de superfície. Per tal de poder incorporar les boies de fondeig a cala Montgó, la dificultat és, en aquests moments, de caràcter tècnic, que és el que estan intentant solucionar.