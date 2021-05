Palamós disposarà a partir del mes de juny d’una nova residència de gent gran i centre de dia sota el nom «Palamós Mar, residència mediterrània». L’equipament, ubicat al número 8 del carrer President Macià amb capacitat per a 44 residents, està preparat per acollir usuaris amb qualsevol grau de dependència i permetrà fer-hi estades de diverses tipologies.

L’edifici té unes dimensions de 2.000 metres quadrats i està dividit en quatre plantes. Tindrà capacitat per a 44 persones i comptarà amb 36 cambres individuals i compartides. Les habitacions es distribueixen en els pisos superiors, mentre que, a la planta principal, s’hi ubiquen la recepció, el menjador, la cuina i les sales de visita. Pel que fa a les zones comunes el centre disposa d’un jardí interior, biblioteca, sales de rehabilitació i massatges, perruqueria, espais de culte a la diversitat religiosa així com un despatx mèdic i d’infermeria. Calculen que quan estigui en ple funcionament Palamós Mar generarà 35 llocs de feina.

Per altra banda, la nova residència palamosina oferirà també servei de centre de dia i disposarà de places subvencionades per la Generalitat. Fonts del centre asseguren que la seva posada en marxa permetrà descongestionar les llistes d’espera de les residències geriàtriques de les comarques de Girona i oferirà un nou espai de recuperació per a aquells usuaris que necessiten vigilància assistida i un acolliment residencial.

Un edifici rehabilitat

Palamós Mar s’aixeca sobre un edifici del centre de Palamós que es va construir fa més de 50 anys. La rehabilitació va començar el 2019 amb la voluntat de reconvertir-lo en un espai d’ús social amb «clara identitat mediterrània». La tònica mediterrània ha portat de la mà la trajectòria de Palamós Mar, que considera que la proximitat de l’edifici amb el mar, a menys de 200 metres, la llum natural, la calidesa dels espais i l’aposta per aliments de producció local i de proximitat concedeixen a la nova residència de Palamós aquest «indubtable caràcter mediterrani». La seva directora, Sandra Medina, explica que la nova residència permet desenvolupar un nou model de convivència que fomenta l’autonomia a partir de l’envelliment actiu, la interacció amb la vida comunitària del poble i l’ús del mar com a espai terapèutic. «Els nostres exteriors són els espais més emblemàtics de Palamós; el passeig marítim, el carrer Major, el mercat municipal, el cinema o el teatre, espais que conviden a formar part de les activitats del poble, fomentar les relacions socials, col·laborar amb entitats i evitar l’aïllament de la gent gran que encara forma part activa de la comunitat», considera Medina.

Pel que fa al perfil d’usuari de Palamós Mar, la directora explica que aquesta permetrà estades de caràcter permanent, temporals, de vacances, de cap de setmana, de convalescència, o bé per a descàrregues familiars i facilitarà que els palamosins puguin envellir a la vila sense haver de recórrer a serveis assistencials d’altres comarques. Medina afegeix que també permetrà la tornada a casa d’aquells avis que, per manca de plaça de residència, han hagut de marxar del poble. «Estem preparats per cuidar pacients malalts o fràgils, però també, sobretot per l’estructura de l’edifici i la localització, per acompanyar persones autònomes que decideixen començar una nova etapa en un espai de convivència mediterrani amb tots els serveis d’una residència», conclou la directora.