El plen de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat per unanimitat la creació d’un pla de contingència per valor d’1,2 milions d’euros per fer front als efectes de la pandèmia al municipi. Es tracta del segon pla que s’ha aprovat, ja que el primer va ser ara fa un any. El document fixa les despeses sobrevingudes a causa de la crisi sanitària com ara les aportacions a residències de gent gran per tot l’esforç humà que ha implicat la lluita contra la covid-19. En aquest capítol també hi ha el dèficit generat a la piscina municipal. Aquestes dues partides sumen un total de 267.182 euros. D’altra banda, també hi ha 175.000 euros més en despeses de seguretat pública i assistència a les persones.

En el pla de contingència també hi ha les línies mestres per tal de poder reactivar l’economia del municipi i pal·liar la crisi social generada per la pandèmia. Aquest pla de treball està dividit en tres àmbits.

El primer està destinat al teixit social amb 317.000 euros. Hi ha un reforç a l’àrea d’acció social i aportacions per l’augment d’activitat a entitats com Creu Roja o Càritas. També hi ha bonificacions a necessitats de persones i famílies i es crea un projecte nou d’atenció a la gent gran anomenat Radars. D’altra banda, hi ha una partida per fer front a la bretxa digital i una altra de 252.000 euros per fer dos plans d’ocupació amb l’objectiu de reduir la taxa d’atur a la localitat.

Ajut al teixit econòmic

Pel que fa a les mesures destinades al teixit econòmic, el segon pla de contingència compta amb 235.000 euros. En aquest punt es contemplen mesures com la reducció de la taxa d’ocupació de la via pública, campanyes per fomentar el consum local, incentius per a la reobertura de locals buits i noves campanyes publicitàries amb l’objectiu de captar turisme de qualitat.

En l’últim dels àmbits, se situa el teixit associatiu. En aquest cas, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols preveu subvencionar entitats i associacions per garantir la seva supervivència. A més, també es faran accions de suport a famílies per participar en projectes i activitats públiques.