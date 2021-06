Els Mossos d’Esquadra han detingut un home que utilitzava empreses de missatgeria del Baix Empordà per enviar paquets amb marihuana. L’home va enviar cinc paquets amb 70 quilos de l'estupefaent a Alemanya. Els Mossos informen que la investigació continua oberta i no descarten noves detencions.

L'arrestat és un jove de 24 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Palafrugell, a qui s'acusa de ser el presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

La investigació es va iniciar a Mataró a principis de maig quan els Mossos van tenir coneixement que una dona havia rebut, per error, un paquet que contenia marihuana.

Fruit de les indagacions i gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van constatar que els enviaments es feien des de botigues del Baix Empordà que operaven com a punt de recollida d’una empresa de missatgeria.

Dispositiu de vigilància

El dia 1 de juny els mossos van muntar un dispositiu de vigilància en l’establiment on es recollien els paquets. Durant l’operatiu, va entrar una persona per enviar un paquet que coincidia amb la descripció del sospitós. Amb aquesta informació, els Mossos van traslladar l’home a dependències policials i, amb una autorització judicial, van obrir la caixa i van comprovar que contenia onze paquets precintats plens de cabdells de marihuana preparats per la seva distribució.

Es dona el cas que durant els últims dos mesos el detingut va realitzar cinc enviaments de característiques similars, amb un pes total de 70 quilograms, al mateix destinatari d’Alemanya. Els Mossos informen que la investigació continua oberta i no descarten noves detencions.

El detingut va passar a disposició del Jutjat d’Instruccions en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.