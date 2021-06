El negoci de la marihuana a les comarques gironines és un dels maldecaps que tenen més ocupats els cossos policials. Hi ha detencions sobretot dels «jardiners», és a dir els qui tenen cura dels cultius però aquí també hi ha narcotraficants instal·lats i professionals del negoci que tenen vertaderes empreses dedicades a aquest negoci il·legal que mou milions d’euros en el mercat negre. També va acompanyat de perills ja que cada cop hi ha més mesures de seguretat que es col·loquen entre bandes per evitar que els robin la droga o els diners que guanyen.

A la província darrerament la major part de detencions són de ciutadans de països de l’Est, magrebins o nacionals. Però aquesta setmana ha irromput sobre l’escenari d’aquest negoci: cituadans xinesos. I és que els Mossos d’Esquadra han detingut sis homes de nacionalitat xinesa que cultivaven marihuana en dues naus del polígon de Santa Llogaia d’Àlguema. Es tracta d’una nacionalitat que fins ara s’havia detectat molt rarament a Girona i que també ha començat a expandir-se per altres indrets de Catalunya.

Fins ara, se’n tenia coneixement d’un operatiu contra el crim xinès fa un parell d’anys a Riudellots però ara, aquests individus tenien dues naus preparades per cultivar i naturalment, exportar la seva droga. Aquesta droga «made in Xina» ha començat a fer els seus primers passos a Girona. De fet, ho han fet amb escreix perquè segons els Mossos, la droga comissada en l’operatiu empordanès supera els 1,3 milions d’euros.

Concretament, a Santa Llogaia els agents de la comissaria de Figueres van detenir el 31 de maig a sis homes, d’entre els 24 i 65 anys, tots ells de nacionalitat xinesa i amb domicili desconegut. Els acusen de ser els presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar el dia 7 de maig quan els Mossos van tenir coneixement de l’existència d’un possible cultiu de marihuana indoor en dues naus industrials del polígon industrial de la població de Santa Llogaia d’Àlguema.

Durant les indagacions, els agents van comprovar que se sentia una forta olor a marihuana de dues xemeneies que sortien dels habitacles investigats. Paral·lelament, van rebre informació de l’empresa subministradora d’electricitat que informava d’un consum elèctric molt elevat de les dues naus industrials.

Seguiment

Els agents també van comprovar que sempre hi havia una furgoneta que entrava i sortia de la casa i carregava algun tipus d’objecte a la part del maleter. El passat dilluns, 31 de maig, els Mossos van identificar cinc ocupants de la furgoneta en el moment que entraven a l’interior d’una de les naus.

Durant la seva identificació, els agents van veure que dins l’habitacle hi havia diverses estances amb plantes de marihuana i també dins una de les naus industrials hi van localitzar un altre home que s’encarregava del manteniment de les plantes. Davant les evidències els 6 homes van quedar detinguts.

L’endemà 1 de juny, la policia va fer una entrada i perquisició a les naus esmentades on es van comissar 2.771 plantes d’uns dos metres d’altura, 5,5 quilograms de cabdells, 25 sacs de terra, 58 ventiladors, 371 làmpades, 371 transformadors, 10 caixes d’extractors i 24 filtres. Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior les 2.771 plantes de marihuana i els cabdells estarien valorats en 1,3 milions. Els detinguts, dos d’ells amb antecedents, van passar dijous a disposició del jutge a Figueres, el qual va decretar el seu ingrés a presó.

Precedents i operatius

A Riudellots de la Selva el 2019 es va escapçar també un grup en el primer operatiu contra el cultiu il·legal de cànnabis per part de màfies del país asiàtic. En aquest cas amb un sofisticat sistema soterrat en una nau, els Mossos van trobar una plantació de marihuana i van detenir-hi membres d’un grup que operava a diverses províncies.

De fet fa pocs dies, com informava El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona una operació de Mossos i CNP que es va saldar amb 65 detinguts a Catalunya i Astúries ha fet aflorar l’arrelament del crim organitzat d’origen xinès dedicat al negoci de la marihuana. En aquest operatiu es van desmantellar una màfia que cultivava 40.000 plantes i havia acumulat més de 6 milions. Tenia 13 naus dedicades als cultius.