El Festival de Màgia de Torroella de Montgrí, FIMAG, va tornar en escena aquest cap de setmana en el que ha estat el seu desè anivrsari.

Després d’un any d’absència a causa de les restriccions per la pandèmia, el Festival va recuperar aquest cap de setmana la seva programació, amb més de 5.200 entrades venudes, amb l‘objectiu d’«avançar amb pas ferm per esdevenir el festival de màgia de referència al nostre país». Segons informen des del FIMAG, enguany s’ha fet «una aposta de confiança» en els artistes programats el 2020.

L’espectacle Don’t Blink del valencià G Alexander va marcar els últims compassos del Festival, que va comptar amb un públic «il·lusionat».

Segons l’organització del FIMAG, els resultats han estat «satisfactoris», tot i haver perdut «un dels elements més identificatius com eren les actuacions en places i carrers», i encaren el 2020 amb el repte de recuperar aquest «esperit més popular».