Una conductora beguda es va accidentar diumenge a la nit a Pals i va acabar amb el 4x4 que conduïa encastat al cim d'una rotonda.

Les dues persones que anaven amb el vehicle van resultar ferides de poca consideració.

L'accident de trànsit es va desencadenar poc abans de la mitjanit, el vehicle procedia d'una restaurant de Regencós i es va accidentar a la rotonda que fa d'enllaç amb la C-31 i la GI-652 que desemboca a Pals.

La conductora va patir una sortida de via i va anar a desembocar a sobre l'anomenada rotonda del "barco", per l'escultura que simula una embarcació. Va xocar contra el formigó i el vehicle va patir danys a la part davantera del vehicle.

A conseqüència del succés es van activar els serveis d'emergències de la zona: Policia Local, Mossos de Trànsit i SEM.

La conductora va ser sotmesa a la prova d'alcoholèmia i va donar positiu penal, en superar la taxa màxima permesa que està en 0,25 mg/l. Va donar més de 0,80 mg/l, el que representa més que triplica la taxa permesa. Per aquest motiu va ser denunciada penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit per anar sota l'efecte de les begudes alcohòliques.

Les dues persones que anaven al vehicle van resultar ferides, de poca consideració.

El vehicle va quedar al cim de la rotonda encastat contra "el barco" i ahir encara es podia veure a la zona.