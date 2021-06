Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc joves d'entre 19 i 20 anys i un menor d'edat per haver comès tres robatoris violents a Platja d'Aro. Els joves abordaven a les víctimes en grup i després d'intimidar-les, les agredien a cops. En alguns casos, les víctimes van haver de refugiar-se en restaurants o botigues per por. En els tres casos, el grup hauria robat rellotges i telèfons mòbils. Els cinc joves majors d'edat ja han passat a disposició judicial i la policia ha posat en coneixement dels fets la Fiscalia de Menors pel jove que encara no té 18 anys. Tot i així, la policia no descarta altres detencions i que en els propers dies més víctimes denunciïn robatoris similars.

Durant la matinada del 13 de juny un grup nombrós de joves va començar a perseguir persones que es trobaven al centre de Platja d'Aro amb la intenció d'intimidar-les i robar les seves pertinences. Es tractava d'un grup d'entre 15 i 20 persones que intimidaven a les víctimes amb la seva presència i si no ho aconseguien les colpejaven fins emportar-se el que volien.

En aquella nit, els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies d'agressions i robatoris amb violència perpetrats per aquest grup de joves. En els tres casos, les víctimes van ser abordades al mig del carrer i se'ls van emportar rellotges i telèfons mòbils.

Tot i no constar denúncies dels fets, aquella mateixa nit policies locals i mossos van rebre fins a set alertes de fets similars. Alguns casos no van ser denunciats perquè les persones afectades tenien por a represàlies per part del grup de joves.

Arran aquests fets, els mossos van iniciar una investigació per localitzar i identificar els presumptes autors dels atacs i robatoris a Platja d’Aro.

El dia 19 de juny, els agents van localitzar cinc dels autors del grup i l'endemà, un sisè. Es tracta de joves d'entre 19 i 20 anys i un menor d'edat i són veïns de Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols.

Se'ls considera autors de tres delictes de robatori amb violència i tres delictes de lesions. Tot i així, els Mossos no descarten més detencions i que en els propers dies més víctimes denunciïn més robatoris.

Els detinguts majors d’edat, dos d’ells amb antecedents, van passar el dia 20 de juny a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. El menor va ser lliurat als seus tutors legals i es van posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Menors.