A partir del 9 de juliol, i fins al 19 de setembre, Palafrugell torna a posar en funcionament el bus «Julivia». Una vegada més, recorrerà els principals punts d’interès del municipi per facilitar la mobilitat als visitants i vilatans. El bus reforça així el servei en els nuclis costaners, unint Palafrugell amb Tamariu, Llafranc i Calella de Palafrugell i espais emblemàtics turísticament com el Far de St. Sebastià i Cap Roig. Es tracta d’una col·laboració amb l’empresa SARFA, del grup Moventis.