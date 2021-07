Els xefs Albert Adrià i Romain Fornell han elaborat un menú pel restaurant Garbí de La Gavina per homenatjar la llotja de peix i marisc de Palamós. La família Ensesa, propietària de l’Hostal La Gavina de S’Agaró, va organitzar ahir una jornada gastronòmica protagonitzada pels dos xefs i a la qual també hi va assistir Ferran Adrià. Els dos xefs van decidir fer aquest «menú-homenatge» l’estiu passat, després de visitar la llotja de Palamós i quedar-ne «impressionats». Allí van trobar «un festival» de gambes vermelles de Palamós, ostres, cranc reial, espardenyes, escamarlans i musclos, entre altres productes del mar.

Des de l’any 2017, l’hostal organitza cada any diferents jornades gastronòmiques durant tota la temporada d’estiu. D’entre els cuiners que han passat per l’hotel hi ha Michel Sarran (dues estrelles Michelin pel restaurant que porta el seu mateix nom a Toulouse), Nandu Jubany i David Romero, Rafa Peña o Paolo Casagrande.