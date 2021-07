L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha habilitat aquest estiu una cala per a gossos al municipi. El paratge es troba situat entre cala Maset i cala del Cranc i és conegut més concretament com a cala del Niu. Aquest indret vora la platja de Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols) permet que hi hagi un màxim de cinc gossos en total. És una cala de dimensions reduïdes, però força plana, amb roca i sorra i on els gossos poden jugar i banyar-se. Des del consistori apunten que hi ha un seguit de normes que cal seguir si es vol gaudir d’aquest espai amb la mascota, com aquesta del màxim de cinc gossos en total a l’espai, així com el fet que els propietaris han de recollir tots els residus que els gossos produeixin, i portar-los a la paperera més propera al camí de ronda. Cal, també, respectar les mesures sanitàries ja existents en matèria de covid-19, com la distància de seguretat, mascareta i les que siguin vigents en tot moment.

Com arribar-hi

Per tal d’arribar en aquesta cala habilitada per a gossos s’ha de fer una curta caminada a través del camí de ronda, d’entre cinc i deu minuts, depenent del punt d’accés. Des de l’Ajuntament apunten que no hi ha zones properes d’estacionament a la vora. Tanmateix manifesten que cal tenir present que no hi ha punts d’aigua potable a la zona, i que cal ser conscient d’aquest fet quan s’hi porta la mascota. De la mateixa manera, si el mar està amb fort onatge o perill, demanen no deixar entrar els gossos a l’aigua. La regidora de Platges, Marifé Larragay, explica que portaven dos anys intentant trobar l’autorització administrativa de Costes per tal de trobar un espai adient per als gossos.