La Policia Local de Palafrugell va desmantellar ahir al vespre una festa il·legal en una zona de Tamariu a tocar del mar amb un centenar de persones.

En aquest espai situat en una zona rocosa situada arran de mar es cobrava entrada per assistir a l’esdeveniment.

Els joves bevien, tenien música posada i a més, aprofitaven el lloc per fer un concurs de salts a l’aigua des de les roques, amb el perill que això comporta.

Els agents van desplaçar-se a lloc ahir al vespre en rebre una trucada que els alertava de la festa i van aixecar acta i denunciar a la majoria de persones que s’hi trobaven. Es tractava d'un grup de joves, entre els quals n'hi havia de segones residències de la localitat.

I és que no respectaven les mesures de prevenció de la Covid-19 i a més, realitzaven una pràctica perillosa i no regulada.

200 denúncies

Per altra banda, la Policia Local de Palafrugell ha imposat unes 200 denúncies des del cap de setmana per trencar el toc de queda o conductes incíviques.

Concretament, han realitzat un total de 36 denúncies per incompliment del confinament nocturn.

La gran majoria de denúncies es van produir la nit del cap de setmana i es van motivar per incompliment de la normativa de confinament nocturn. Aquesta restricció suposa que no es pot estar a la via pública entre la 1 i les 6 de la matinada, sense motiu justificat.

Durant aquests dies, la Policia també ha detectat un gran nombre d’actituds incíviques i diferents males conductes, i s’han realitzat un total de 95 denúncies, de les quals 64 es van produir durant la nit de dissabte a diumenge.

Finalment, des de l’Ajuntament també es recorda que els interiors de locals tenen un aforament reduït al 50% i amb taules d’un màxim de 6 persones. Pel que fa a l’ús de les mascaretes, cal utilitzar-la sempre que no es pugui mantenir una distància mínima d’1’5 metres amb persones no convivents i és obligatòria en tots els espais interiors.